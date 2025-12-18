Сперцян признан лучшим игроком РПЛ по итогам ноября и декабря

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян стал лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября и декабря, сообщает пресс-служба лиги.

25-летний игрок победил в голосовании болельщиков (43%), набрал 3 из 5 голосов экспертов РПЛ и 2 голоса вещателей лиги. Претендентами на приз также были Джон Кордоба («Краснодар»), Брайан Хиль («Балтика»), Максим Бориско («Балтика») и Дмитрий Пестряков («Акрон»).

В ноябре-декабре Сперцян провел пять матчей в чемпионате России, отметившись 3 голами и 2 результативными передачами. Всего в сезоне-2025/26 на счету полузащитника 8 забитых мячей и 13 голевых передач в 18 играх РПЛ.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу на первом месте в турнирной таблице чемпионата страны. «Быки» набрали 40 очков за 18 туров.