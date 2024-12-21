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Сегодня, 17:15

Агент Чавеса назвал выдумкой новость о переходе футболиста в «Гвадалахару»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Клаудио Курти, агент полузащитника «Динамо» Луиса Чавеса, в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о переходе футболиста в «Гвадалахару».

«Это выдумки», — сказал Курти «СЭ».

Ранее мексиканский журналист Рауль Орвананьос сообщил, что Чавес перейдет из «Динамо» в «Гвадалахару». По данным WDeportes, хавбек уже даже приобрел недвижимость в штате Халиско (Мексика), где базируется клуб.

Чавес выступает за бело-голубых с лета 2023 года. В текущем сезоне на его счету 2 гола и голевая передача в 17 матчах во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

Луис Чавес
ФК Гвадалахара
ФК Динамо (Москва)
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
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 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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