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Сегодня, 17:25

Широков заявил о готовности стать спортивным директором «Спартака»

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Экс-игрок сборной России Роман Широков в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о том, кто должен занять пост спортивного директора «Спартака».

«Кто должен стать спортивным директором «Спартака»? Я! Я готов. У меня есть образование, опыт, российский футбол я немного знаю, чуть лучше, чем Амарал. Что бы я сделал на посту спортивного директора? Главное, ничего не ломать», — сказал бывший футболист «СЭ».

Ранее Широков занимал аналогичную должность в «Химках» и московском «Динамо», а также работал генеральным директором раменского «Ма

10 ноября пост спортивного директора «Спартака» покинул португалец Томаш Амарал.

Дмитрий Барулев, Дарик Агаларов

Роман Широков
ФК Спартак (Москва)
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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