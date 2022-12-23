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Сегодня, 09:43

Агент Божина сообщил, что пока интересных предложений по защитнику «Факела нет

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Олег Еремин признался, что заманчивых предложений по защитнику «Факела» Сергею Божину пока нет.

«О переходе Божина в другой клуб мы не говорим и не подразумеваем это. Во всяком случае пока. Если появятся интересные предложения, будем разговаривать. Но пока таких нет. Продление контракта с «Факелом» тоже не обсуждалось», — заявил Еремин «РБ Спорт».

В этом сезоне 28-летний защитник провел 18 матчей в составе воронежцев, отметился одним голом и двумя результативными передачами. Его трансферная стоимость — 700 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-razgovorov-ob-uhode-bozhina-iz-fakela-ne-vedetsya/
ФК Факел (Воронеж)
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