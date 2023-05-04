Агент Барриоса отреагировал на информацию об интересе к футболисту от «Бешикташа»

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Бешикташа».

«Бешикташ» не связывался с нами. Это фейк. Такой трансфер маловероятен. Хотя в целом многие клубы интересуются игроком», — приводит Sport24 слова агента.

Барриос перешел в «Зенит» в 2019 году за 15 миллионов евро. В текущем сезоне 29-летний футболист провел 26 матчей в составе петербургской команды, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

На данный момент «Бешикташ» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 65 очков в 31 матче.