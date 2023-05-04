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Агент Барриоса отреагировал на информацию об интересе к футболисту от «Бешикташа»

Алина Савинова
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Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Бешикташа».

«Бешикташ» не связывался с нами. Это фейк. Такой трансфер маловероятен. Хотя в целом многие клубы интересуются игроком», — приводит Sport24 слова агента.

Барриос перешел в «Зенит» в 2019 году за 15 миллионов евро. В текущем сезоне 29-летний футболист провел 26 матчей в составе петербургской команды, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

На данный момент «Бешикташ» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 65 очков в 31 матче.

 

 

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-04-agent-barriosa-otreagiroval-na-novost-ob-interese-k-kolumbiytsu-ot-beshiktasha
Вильмар Барриос
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Зенит
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 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
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 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
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