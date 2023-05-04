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Сегодня, 16:22

Мостовой назвал место, которое «Динамо» должно занять по итогам этого сезона РПЛ

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что «Динамо» должно войти в пятерку по итогам текущего сезона чемпионата России.

«Йоканович тут при чем? Это же не он выходит на поле. В «Динамо» был недавно Шварц, ой как про него говорили! Ушел в «Герту» — на последнем месте команда — выгнали. Если вы так говорите, то команда должна идти на третьем месте, но такого ведь не бывает. Это же не «Манчестер Сити», не «Барса». А что Йоканович сделает? У них команда, которая должна быть в пятерке. Там она пока на своем месте, в принципе и должна там находиться. Спрашивать не только с тренера надо, а и с футболистов. Они играют, они главные действующие лица», — цитирует Мостового «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент московский клуб с 39 очками идет на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В 26-м туре «Динамо» сыграет на выезде против «Химок». Матч пройдет в субботу, 6 мая, и начнется в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005111322_aleksandr_mostovoy_nazval_mesto_kotoroe_doljno_zanyat_dinamo_v_sezone-202223
Александр Мостовой
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
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 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
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Пари НН – Урал
 - : -
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