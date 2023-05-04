Семенов — о работе арбитров: «Руководству РФС надо думать, что у них идет не так»

Бывший арбитр ФИФА Михаил Семенов высказался о назначении Павла Кукуяна главным судьей, а Сергея Иванова видеоассистентом на матч 26-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Честно говоря, не так важно, кого выбирает РФС. Да, есть Кукуян. Есть Иванов. Он много чудил. И в этом году, и раньше. Если копаться, можно дойти до времен Петра Первого. Главное, что в РФС нет системы назначений, непонятно, почему тех или иных арбитров выбирают. Непонятно ничего. После матча «Крылья» — «Пари НН» я вообще не верю, что наши судьи могут нормально судить и дорожить своим добрым именем. Руководству РФС надо думать, что у них идет не так и почему так происходит из года в год. Некоторые решения объяснить невозможно. Нужно думать, что не так работает в системе», — приводит «РБ Спорт» слова Семенова.

Команды сыграют 7 мая в 18.00 по московскому времени. После 25 туров клуб из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.