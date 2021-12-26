Агент Глебова подтвердил интерес к игроку со стороны «Спартака»
Павел Банатин, агент игрока «Ростова» Данила Глебова, оценил возможность перехода полузащитника в «Спартак».
«Спартак» зимой рассмотрит покупку Глебова? Об этом надо спрашивать у руководства «Спартака». В нашем мире, конечно, возможно все. Интерес со стороны «Спартака» есть, но неизвестно, будет ли он предметным уже зимой. И неизвестно, насколько готов «Ростов» на подобные контакты", — сказал Банатин «СЭ».
В текущем сезоне 22-летний футболист провел 18 матчей, в которых отметился 4 голами и 3 результативными передачами.
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