Агент Вагнера: «Лав никогда бы не перешел в «Зенит» или «Спартак», он слишком любит ЦСКА»
Футбольный агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава, высказался о возможном переходе Марио Фернандеса в «Зенит».
«Мы не в праве осуждать выбор Марио или любого другого футболиста. Могу лишь точно сказать, что Вагнер никогда бы не перешел в «Спартак» или «Зенит», потому что всегда ценил ЦСКА и любовь болельщиков, даже подобных разговоров никогда не было», — приводит слова Феррейры Metaratings.ru.
Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 года по июль 2022 года, после чего приостановил карьеру. В январе 2023 года защитник возобновил карьеру и перешел в бразильский «Интернасьонал». Игрок провел за команду 5 матчей и расторг соглашение с командой в апреле.
По информации «СЭ», 32-летний Фернандес перейдет в «Зенит» после того, как клуб из Санкт-Петербурга выкупит контракт футболиста у бразильского «Интернасьонала» за сумму порядка 360 тысяч евро.
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