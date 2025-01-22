Форвард «Пари НН» Зе Турбо перешел в аренду в кипрский АЕЛ
«Пари НН» объявил об уходе нападающего Зе Турбо.
28-летний гвинеец перешел в кипрский АЕЛ на правах аренды до конца сезона-2024/25. В соглашение включена опция выкупа.
Зе Турбо выступал за нижегородцев с августа 2023 года. Он провел за команду 49 матчей, забил 7 мячей и сделал 2 результативные передачи.
Источник: ФК «Пари НН»
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|
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|18
|11
|4
|3
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|37
|
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|5
|3
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|35
|
5
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|11
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|
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|
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|17
|
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|4
|10
|15-34
|16
|
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|3
|7
|8
|22-35
|16
|
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|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
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|Оренбург
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|1
|5
|12
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
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Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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