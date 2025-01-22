Форвард «Пари НН» Зе Турбо перешел в аренду в кипрский АЕЛ

«Пари НН» объявил об уходе нападающего Зе Турбо.

28-летний гвинеец перешел в кипрский АЕЛ на правах аренды до конца сезона-2024/25. В соглашение включена опция выкупа.

Зе Турбо выступал за нижегородцев с августа 2023 года. Он провел за команду 49 матчей, забил 7 мячей и сделал 2 результативные передачи.