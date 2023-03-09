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Агент: «Бальде очень счастлив в «Спартаке». С каждым днем чувствует себя все лучше»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Кейта Бальде (в центре).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал «СЭ» об адаптации игрока в России.

«Бальде очень счастлив в «Спартаке». С каждым днем чувствует себя все лучше. Адаптация? Все отлично. Все прошло нормально», — сказал Пасторелло «СЭ».

В 2023 году Бальде принял участие в двух матчах за «Спартак». В первой четвертьфинальной игре FONBET Кубка России против «Локомотива» (1:0) он провел на поле 16 минут, в ответной встрече с железнодорожниками (4:2) — 3 минуты. В этих матчах форвард не отличился результативными действиями.

Кейта Бальде
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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Сочи – Оренбург
 - : -
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Торпедо – Урал
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Спартак – Факел
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Ахмат – Локомотив
 - : -
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