Агент: «Бальде очень счастлив в «Спартаке». С каждым днем чувствует себя все лучше»

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал «СЭ» об адаптации игрока в России.

«Бальде очень счастлив в «Спартаке». С каждым днем чувствует себя все лучше. Адаптация? Все отлично. Все прошло нормально», — сказал Пасторелло «СЭ».

В 2023 году Бальде принял участие в двух матчах за «Спартак». В первой четвертьфинальной игре FONBET Кубка России против «Локомотива» (1:0) он провел на поле 16 минут, в ответной встрече с железнодорожниками (4:2) — 3 минуты. В этих матчах форвард не отличился результативными действиями.