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Мостовой об ошибках арбитров в РПЛ: «Основная проблема в том, что 90 процентов судей не играли в футбол»

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о том, с чем связаны частые ошибки судей.

«Ошибки в судействе были, есть и будут. Человеческий фактор неизбежен. Даже с введением ВАР, допускаются ошибки. Потому что футбол — это одна из самых динамичных игр в мире. Основная проблема судейства в том, что 90 процентов арбитров не играли в футбол. Если будет большее количество судей, игравших в футбол, — это подтянет их квалификацию. Конечно, и в этом случае будут ошибки. Кто-то за кого-то болеет, кто-то кого-то недолюбливает — это все тоже играет свою роль.
Если говорить о санкциях в отношении арбитров, которые ошиблись в РПЛ, то я не думаю, что стоит отправлять их в Первую лигу. Нужна система, похожая на систему наказания футболистов дисквалификации, штрафы», — приводит слова Мостового Metaratings.

ЭСК РФС признала ошибку арбитра Евгения Турбина в матче «Ахмат» — «Оренбург» (3:1) в 18-м туре РПЛ. Кроме того, спорный эпизод случился во встрече «Спартака» и «Урала» (2:2), где судья Виталий Мешков зафиксировал фол на вратаре екатеринбуржцев до того, как мяч попал в ворота, в связи с чем ВАР не смог повлиять на эпизод.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-za-oshibki-arbitrov-rpl-nuzhno-shtrafovat-i-diskvalificirovat-a-ne-otpravlyat-v-pervuyu-ligu-234014/
Александр Мостовой
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
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Сочи – Оренбург
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11.03 14:00
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