Агент Арбузова рассказал, что игрок мог покинуть ЦСКА в летнее трансферное окно

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, что Ярослав Арбузов мог покинуть ЦСКА в летнее трансферное окно.

«Были предложения. Где-то не срослось, где-то по арендному соглашению не договорились. Решили остаться в ЦСКА», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В нынешней сезоне 19-летний провел за ЦСКА четыре матча и забил один мяч.