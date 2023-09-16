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Сегодня, 11:30

В «Пари НН» назвали неспортивным поведение агента Масоэро: «Ему нужно дать красную карточку»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Лукас Масоэро (слева).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о причинах ухода защитника команды Лукаса Масоэро.

— Агент Масоэро очень жестко критиковал руководство клуба и Юрана. Как отреагировали на резкие слова?

— Не секрет, что Масоэро был для нас очень дорогим игроком. Его футбол не вписывался в концепцию нашей команды. Мы благодарны, что он много выручал «Пари НН», когда у нас были травмы. Но здесь лучше признать честно, что были моменты, которые нас друг в друге не устраивали. В спорте важно все говорить прямо. Считаю, что агенту Масоэро нужно дать красную карточку. Это неспортивное поведение. Если ты хочешь выяснить отношения, делай это юридическим образом. Накидать на вентилятор — совсем неспортивно.

— Повлияла ли на решение расстаться с Масоэро его неудачная игра с «Краснодаром»?

— Нет. Он прекрасно все понимал. В отличие от своего агента, футболист мудро подошел к этой истории. С нашей стороны не было никакого негатива к нему. Мы даже довезли его до Казани, чтобы он мог вылететь оттуда. Такие высказывания агента нас не удивили. Повторюсь, было бы неправильно со стороны клуба сажать футболиста на скамейку и обесценивать его игру. Мы поступили честно по отношению к нему, игрок поступил честно по отношению к нам. А вся остальная шелуха была кому-то нужна. Как говорил Маяковский: «Если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно».

— Если подытожить, у Сергея Николаевича не было конфликта с Масоэро?

— Вообще нет. У Сергея Николаевича ни с кем из ушедших игроков не было конфликтов. Надо отдать должное, Юран очень смело и открыто с ними разговаривает: не юлит, не прячет глаза в пол. Это его сильная сторона. Он не лезет за словом в карман, а выдает то, что думает. И от этого становится легче воспринимать правду. Потому что есть люди, которые недоговаривают. Потом думаешь: зачем ты меня за нос водил? Здесь этого нет. Повторюсь, что я человек новый на посту руководителя клуба, но вижу, как Сергей Николаевич работает с ребятами. Коммуникация — его сильное качество.

Ранее агент Масоэро заявлял, что главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран не рассчитывал на аргентинца, так как он не был клиентом Орещука.

Сергей Юран. «Агент Масоэро заслуживает красную карточку. А Юран — мужик!». Интервью гендиректора «Пари НН»
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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Агент Арбузова рассказал, что игрок мог покинуть ЦСКА в летнее трансферное окно

Титов заявил, что никогда не хотел перейти в ЦСКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
3
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
4
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
9
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
10
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Сергей Пиняев

Сергей Пиняев

Локомотив

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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