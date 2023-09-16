В «Пари НН» назвали неспортивным поведение агента Масоэро: «Ему нужно дать красную карточку»
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о причинах ухода защитника команды Лукаса Масоэро.
— Агент Масоэро очень жестко критиковал руководство клуба и Юрана. Как отреагировали на резкие слова?
— Не секрет, что Масоэро был для нас очень дорогим игроком. Его футбол не вписывался в концепцию нашей команды. Мы благодарны, что он много выручал «Пари НН», когда у нас были травмы. Но здесь лучше признать честно, что были моменты, которые нас друг в друге не устраивали. В спорте важно все говорить прямо. Считаю, что агенту Масоэро нужно дать красную карточку. Это неспортивное поведение. Если ты хочешь выяснить отношения, делай это юридическим образом. Накидать на вентилятор — совсем неспортивно.
— Повлияла ли на решение расстаться с Масоэро его неудачная игра с «Краснодаром»?
— Нет. Он прекрасно все понимал. В отличие от своего агента, футболист мудро подошел к этой истории. С нашей стороны не было никакого негатива к нему. Мы даже довезли его до Казани, чтобы он мог вылететь оттуда. Такие высказывания агента нас не удивили. Повторюсь, было бы неправильно со стороны клуба сажать футболиста на скамейку и обесценивать его игру. Мы поступили честно по отношению к нему, игрок поступил честно по отношению к нам. А вся остальная шелуха была кому-то нужна. Как говорил Маяковский: «Если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно».
— Если подытожить, у Сергея Николаевича не было конфликта с Масоэро?
— Вообще нет. У Сергея Николаевича ни с кем из ушедших игроков не было конфликтов. Надо отдать должное, Юран очень смело и открыто с ними разговаривает: не юлит, не прячет глаза в пол. Это его сильная сторона. Он не лезет за словом в карман, а выдает то, что думает. И от этого становится легче воспринимать правду. Потому что есть люди, которые недоговаривают. Потом думаешь: зачем ты меня за нос водил? Здесь этого нет. Повторюсь, что я человек новый на посту руководителя клуба, но вижу, как Сергей Николаевич работает с ребятами. Коммуникация — его сильное качество.
Ранее агент Масоэро заявлял, что главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран не рассчитывал на аргентинца, так как он не был клиентом Орещука.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
3
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
4
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
9
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
10
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Сергей Пиняев
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0