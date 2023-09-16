Гендиректор «Пари НН» — о целях на сезон: «Когда вы к чему-то устремлены, футбольный бог помогает»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в интервью «СЭ» рассказал о целях команды на сезон.

— Сергей Николаевич сказал, что примерная цель на сезон — финишировать не ниже десятого места. Они совпадают с вашими?

— Нет! Мы хотим быть выше.

— Предыдущее руководство устраивало, если команда не попадает в стыки.

— Да, но мы попали... Нужно иметь высокие амбиции. Они не поломают, как думают некоторые. Надо ставить планку выше, чем подсказывает логика. Потому что в футболе помимо логики есть игра. И есть футбольный бог. Когда вы к чему-то устремлены, он помогает. Поэтому планка задрана.

«Пари НН» с 10 очками идет на десятой строчке в турнирной таблице.