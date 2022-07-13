Ловрен о матче с «Химками» в 1-м туре РПЛ: «Это как с женщиной — первое свидание очень важно, чтобы хорошо стартовать»
Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился ожиданиями от матча 1-го тура МИР РПЛ против «Химок».
«Мы хотим стартовать как можно лучше, как и в прошлом году. Если мне не изменяет память, прошлый сезон мы тоже начинали примерно в это время выездным матчем с «Химками». Была непростая игра, стояла жара, но нам, несмотря ни на что, нужно начать сезон как можно лучше. Это важно для нас.
Нам нужно держать в голове ошибку, которую мы допускали ранее: мы всегда играем очень хорошо против больших команд, в решающих матчах за трофеи, и нам нужно уяснить, что в конечном счете важна каждая игра — в играх с не самыми серьезными соперниками ты готовишься к более важным матчам. Конечно, первый матч в сезоне — это что-то особенное. Это же самое начало, самый первый этап. Это как с женщиной — первое свидание очень важно для того, чтобы хорошо стартовать», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Ловрена.
Также хорват рассказал о своем состоянии перед игрой.
«Я чувствую себя по-настоящему хорошо, все лучше и лучше с каждым днем», — добавил Ловрен.
Матч «Химки» — «Зенит» состоится в пятницу, 15 июля. Начало — в 20.00 (мск). Эта игра станет первой в чемпионате России-2022/23.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -