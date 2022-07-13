Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился ожиданиями от матча 1-го тура МИР РПЛ против «Химок».

«Мы хотим стартовать как можно лучше, как и в прошлом году. Если мне не изменяет память, прошлый сезон мы тоже начинали примерно в это время выездным матчем с «Химками». Была непростая игра, стояла жара, но нам, несмотря ни на что, нужно начать сезон как можно лучше. Это важно для нас.

Нам нужно держать в голове ошибку, которую мы допускали ранее: мы всегда играем очень хорошо против больших команд, в решающих матчах за трофеи, и нам нужно уяснить, что в конечном счете важна каждая игра — в играх с не самыми серьезными соперниками ты готовишься к более важным матчам. Конечно, первый матч в сезоне — это что-то особенное. Это же самое начало, самый первый этап. Это как с женщиной — первое свидание очень важно для того, чтобы хорошо стартовать», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Ловрена.

Также хорват рассказал о своем состоянии перед игрой.

«Я чувствую себя по-настоящему хорошо, все лучше и лучше с каждым днем», — добавил Ловрен.

Матч «Химки» — «Зенит» состоится в пятницу, 15 июля. Начало — в 20.00 (мск). Эта игра станет первой в чемпионате России-2022/23.