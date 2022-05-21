Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 20:13

Агаларов: «У меня такого в жизни никогда не было»

Агаларов заявил, что никогда в жизни не испытывал таких эмоций
Владимир Пушкарев
,  
Владислав Флегонтов
Читать «СЭ» в

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:1) поделился эмоциями.

21-летний россиянин отметился 19 голами в 29 матчах за уфимцев. Он стал лучшим бомбардиров Тинькофф РПЛ в сезоне-2021/22.

«Уфа» благодаря победе сохрнаила возможность остаться в РПЛ на следующий сезон — теперь команде предстоят стыковые матчи.

На 90+13-й минуте встречи уфимцы получили пенальти в свои ворота, однако Виталий Лисакович не реализовал его, что позволило команде Алексея Стукалова сохранить право на стыковые матчи и не вылететь в ФНЛ.

«У меня такого в жизни никогда не было. Сначала проигрывали, были внизу, потом забили два мяча, — отметил Агаларов. — Вроде выкарабкались, и опять пенальти.

Зачем обсуждать судейство? Мы выиграли игру. Пусть этим занимаются люди, которые должны это делать.

Конечно, порадовались. Но сразу сказали, что надо готовиться к Оренбургу. Нужно восстановить те эмоции, которые были утрачены и с холодной головой подойти к стыковым матчам".

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
Гамид Агаларов
ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
3
2
Читайте также
Русский парень зажигает на чемпионате мира, куда не пустили Россию! Пока он ярче всех звезд из НХЛ
«Сочи» вырвал у «Динамо» серебро чемпионата России! «Барсы» забили команде Шварца пять мячей
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Нижний Новгород» — «Зенит», «Динамо» — «Сочи» и другие матчи
Джикия: «Капитанская повязка у Жиго — совместное решение. В финале Кубка капитаном буду я»
Хавбек «Рубина» Кучаев: «Сейчас остается только надеться на расширение РПЛ»
Игрок «Химок» Садыгов — о «стыках»: «Если придется лететь в Хабаровск — полетим»
«Уфа» выложила эмоциональное видео из раздевалки после победы над «Рубином»
Лучший бомбардир РПЛ и «Уфы» Агаларов ответил на вопрос о своем будущем
Дзагоев: «Завершаю ли я карьеру? Нет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гендиректор «Динамо» Пивоваров — о бронзе: «Результат хороший»

Овечкин вместе с сыном ударил в гонг на 85-й минуте матча «Динамо» — «Сочи»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости