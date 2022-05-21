Агаларов: «У меня такого в жизни никогда не было»

Агаларов заявил, что никогда в жизни не испытывал таких эмоций

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:1) поделился эмоциями.

21-летний россиянин отметился 19 голами в 29 матчах за уфимцев. Он стал лучшим бомбардиров Тинькофф РПЛ в сезоне-2021/22.

«Уфа» благодаря победе сохрнаила возможность остаться в РПЛ на следующий сезон — теперь команде предстоят стыковые матчи.

На 90+13-й минуте встречи уфимцы получили пенальти в свои ворота, однако Виталий Лисакович не реализовал его, что позволило команде Алексея Стукалова сохранить право на стыковые матчи и не вылететь в ФНЛ.

«У меня такого в жизни никогда не было. Сначала проигрывали, были внизу, потом забили два мяча, — отметил Агаларов. — Вроде выкарабкались, и опять пенальти.

Зачем обсуждать судейство? Мы выиграли игру. Пусть этим занимаются люди, которые должны это делать.

Конечно, порадовались. Но сразу сказали, что надо готовиться к Оренбургу. Нужно восстановить те эмоции, которые были утрачены и с холодной головой подойти к стыковым матчам".