Овечкин вместе с сыном ударил в гонг на 85-й минуте матча «Динамо» — «Сочи»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин ударил в гонг во время матча 30-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Сочи» (1:5).

Хоккеист вместе со своим старшим сыном Сергеем совершил символический удар на 85-й минуте встречи.

Овечкин — воспитанник хоккейного «Динамо». Он выступал за команду до переезда в НХЛ, а также в сезоне-2012/13, когда в североамериканской лиге был локаут.