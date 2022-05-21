Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» (1:5) посетовал, что команде не хватило эмоций.

«Медалями довольны, но хотелось серебро. Результат хороший. Чего не хватило до серебра? Вы же видели, сложно складывалась игра. Немножко не хватило эмоций», — подчеркнул Пивоваров.

Бело-голубые в очной встрече с «Сочи» упустили серебро.

«Какие цели на следующий сезон? Сегодня будем обсуждать по итогам сезона. Сейчас мы готовимся к следующей игре. Это наша первая задача. Попадание в тройку для «Динамо» — это большой успех. Что со Шварцем? Сейчас мы готовимся к следующему матчу. Ответ вы знаете — у него контракт. Председатель рабочей группы? Действительно, выбрали. Будем работать по созданию Кубка лиги», — сказал Пивоваров.

29 мая «Динамо» сыграет со «Спартаком» в финале БЕТСИТИ Кубка России.