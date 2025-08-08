Павел Алешин назвал рекордный гонорар за книгу

Известный журналист и писатель, автор книг о Симоняне, Якушине, Шестерневе, Численко, Семине и других звездах отечественного футбола Павел Алешин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о рекордном гонораре.

— Из ваших 35 книг — лучшая?

— «Бермудский треугольник Игоря Численко». Даже от спартаковских болельщиков слышал массу теплых отзывов. Да и сам получил удовольствие от работы. Число — хороший мужик, светлый. При всем драматизме судьбы.

— Рекордный гонорар за книгу?

— 300 тысяч рублей. Столько заплатили и за Якушина, и за Численко.

— Сегодня 120 тысяч от издательства за книжку о спорте — предел.

— Да. Где-то до сих пор 50 тысяч предлагают. За некоторые книги я получал еще меньше, 30 тысяч. А за Виктора Лаврова — ни копейки.

— Вот как?

— Я очень хотел выпустить о нем книгу, потому что о Лаврове уже никто никогда не напишет. Человек был незаурядный, но специфический. С прессой не дружил, из журналистов общался лишь с Ваньятом, Есениным и со мной.

В последний момент издательство «Городец» печатать книжку отказалось. Неожиданно помог банкир и большой поклонник ЦСКА Алексей Григорьев, по заказу которого я сейчас готовлю целую серию о звездах армейского клуба прошлых лет. Для меня главное, что книжка о Лаврове наконец-то увидела свет. Пусть уже и без гонорара.