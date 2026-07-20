Овечкин назвал Уткина и Черданцева любимыми футбольными комментаторами

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин назвал Василия Уткина и Георгия Черданцева любимыми футбольными комментаторами.

«Любимый футбольный комментатор? Василий Уткин. Из тех, кто сейчас работает, Черданцев», — сказал Овечкин в новом выпуске проекта FONtour.

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, на его счету 929 шайб. Ему осталось забросить 11 шайб, чтобы побить рекорд Гретцки по числу голов с учетом плей-офф (1006 против 1016).