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Овечкин назвал Уткина и Черданцева любимыми футбольными комментаторами

Сергей Филин

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин назвал Василия Уткина и Георгия Черданцева любимыми футбольными комментаторами.

«Любимый футбольный комментатор? Василий Уткин. Из тех, кто сейчас работает, Черданцев», — сказал Овечкин в новом выпуске проекта FONtour.

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, на его счету 929 шайб. Ему осталось забросить 11 шайб, чтобы побить рекорд Гретцки по числу голов с учетом плей-офф (1006 против 1016).

Источник: FONtour
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Александр Овечкин
Василий Уткин
Георгий Черданцев
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 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
3
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
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7
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 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
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 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
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