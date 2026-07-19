Бразильский нападающий «Ариса» Дуду Родригес перешел в «Акрон» на правах аренды

Бразильский вингер «Ариса» Дуду Родригес перешел в «Акрон» на правах аренды, сообщила пресс-служба тольяттинского клуба.

23-летний футболист будет выступать за «Акрон» до конца сезона-2026/27. Соглашение с греческим клубом включает опцию выкупа игрока.

Родригес — воспитанник «Ботафого» из Рио-де-Жанейро. Он выступал за «Арис» с 30 января 2025 года. В сезоне-2025/266 он забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи в 25 матчах.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,20 миллиона евро.

Футболист уже прибыл в расположение «Акрона» и будет готовиться к стартовому матчу нового сезона с «Зенитом» в первом туре РПЛ 25 июля.