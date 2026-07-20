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Сегодня, 22:48

Роналду поставил лайк под видео, в котором ФИФА обвинили в помощи сборной Аргентины на ЧМ-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в социальных сетях поставил лайк под публикацией, в которой заявлялось, что ФИФА оказывала поддержку сборной Аргентины на ЧМ-2026, сообщает Bolavip.

41-летний португалец лайкнул видео аккаунта испанского телешоу Espejo Publico , в котором журналистка Пилар Родригес выступила после победы Аргентины над Англией (2:1) в полуфинале ЧМ-2026.

«Аргентина — команда, которая должна была вылететь еще матчей пять назад, если бы не помощь, которую она получила от ФИФА. ФИФА — одна из самых коррумпированных организаций на Земле. Поэтому я совсем не боюсь Аргентины, я боюсь Инфантино», — заявила Родригес.

19 июля Аргентина в дополнительное время уступила Испании (0:1) в финале ЧМ-2026. Португалия дошла до 1/8 финала чемпионата мира, где тоже проиграла Испании (0:1).

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