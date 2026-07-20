Овечкин — о матчах «Зенита» и «Спартака»: «Без разницы, просто счет нравится»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился своим отношением к противостоянию «Зенита» и «Спартака» в российском футболе.

«За кого болею, когда они играют? Да мне без разницы на самом деле. Ну, интересно, да. Ну, просто счет нравится», — сказал Овечкин в новом выпуске проекта FONtour.

18 июля «Зенит» обыграл «Спартак» в серии пенальти (1:1, 4:2) в матче за Суперкубок России. Сине-бело-голубые завоевали трофей 10-й раз.