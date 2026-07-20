РПЛ сезон 2026/27: основная информация, даты, где смотреть чемпионат России

Сезон Альфа-Банк Российской премьер-лиги-2026/27 стартует 24 июля 2026 года и завершится 29 мая 2027 года. Турнир пройдет в стандартном формате регулярного чемпионата: команды сыграют друг с другом дома и в гостях.

В сезоне-2026/27 в РПЛ выступят 16 клубов. В турнире примут участие «Акрон» Тольятти, «Ахмат» Грозный, «Балтика» Калининград, «Динамо» Махачкала, «Динамо» Москва, «Зенит» Санкт-Петербург, «Краснодар», «Крылья Советов» Самара, «Локомотив» Москва, «Оренбург», «Родина» Москва, «Ростов», «Рубин» Казань, «Спартак» Москва, «Факел» Воронеж и ЦСКА Москва.

Всего в сезоне запланировано 240 матчей. Первый тур пройдет с 24 по 27 июля. По итогам чемпионата определится чемпион России, а клубы из нижней части таблицы будут бороться за сохранение места в РПЛ.

Где смотреть матчи РПЛ-2026/27

В прямом эфире матчи чемпионата России будут доступны на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также на сайте matchtv.ru. Трансляции отдельных встреч также размещаются на официальном сайте Российской премьер-лиги.

Ключевые события, расписание, результаты матчей и турнирную таблицу РПЛ можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

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