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РПЛ сезон 2026/27: основная информация, даты, где смотреть чемпионат России

РПЛ сезона-2026/27 стартует 26 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Сезон Альфа-Банк Российской премьер-лиги-2026/27 стартует 24 июля 2026 года и завершится 29 мая 2027 года. Турнир пройдет в стандартном формате регулярного чемпионата: команды сыграют друг с другом дома и в гостях.

В сезоне-2026/27 в РПЛ выступят 16 клубов. В турнире примут участие «Акрон» Тольятти, «Ахмат» Грозный, «Балтика» Калининград, «Динамо» Махачкала, «Динамо» Москва, «Зенит» Санкт-Петербург, «Краснодар», «Крылья Советов» Самара, «Локомотив» Москва, «Оренбург», «Родина» Москва, «Ростов», «Рубин» Казань, «Спартак» Москва, «Факел» Воронеж и ЦСКА Москва.

Всего в сезоне запланировано 240 матчей. Первый тур пройдет с 24 по 27 июля. По итогам чемпионата определится чемпион России, а клубы из нижней части таблицы будут бороться за сохранение места в РПЛ.

Где смотреть матчи РПЛ-2026/27

В прямом эфире матчи чемпионата России будут доступны на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также на сайте matchtv.ru. Трансляции отдельных встреч также размещаются на официальном сайте Российской премьер-лиги.

Ключевые события, расписание, результаты матчей и турнирную таблицу РПЛ можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

РПЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и новости чемпионата России в актуальном виде.

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РПЛ
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
3
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак 2 : 0
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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