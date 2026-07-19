«Акрон» расторг контракт с Кириллом Данилиным
Полузащитник Кирилл Данилин покинул «Акрон», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
Контракт с 23-летним футболистом расторгли по соглашению сторон.
Данилин выступал за «Акрон» с 2023 года. Он провел 64 матча, забил шесть голов и сделал пять результативных передач.
В первой половине 2026 года футболист на правах аренды играл за белорусский «Гомель». До этого Данилин также представлял «Торпедо», новороссийский «Черноморец» и «Туапсе».
Источник: ФК «Акрон»
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|
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|7
|2
|2
|21-8
|23
|
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|11
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|4
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|22
|
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|6
|4
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|19-13
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|
6
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|3
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|14-12
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|
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|4
|1
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|
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|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
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|11
|3
|3
|5
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|
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|6
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|
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|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
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|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
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|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
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|12
|1
|3
|8
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|6
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30 тур
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
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|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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