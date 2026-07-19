«Акрон» расторг контракт с Кириллом Данилиным

Полузащитник Кирилл Данилин покинул «Акрон», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Контракт с 23-летним футболистом расторгли по соглашению сторон.

Данилин выступал за «Акрон» с 2023 года. Он провел 64 матча, забил шесть голов и сделал пять результативных передач.

В первой половине 2026 года футболист на правах аренды играл за белорусский «Гомель». До этого Данилин также представлял «Торпедо», новороссийский «Черноморец» и «Туапсе».