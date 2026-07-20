«Спартак» поздравил Карседо и Параду с победой соотечественников на ЧМ-2026

«Спартак» поздравил главного тренера Хуана Карлоса Карседо и защитника Виктора Параду с победой их соотечественников в финальном матче чемпионата мира-2026 со сборной Аргентины (1:0 дополнительное время).

«Испания — чемпионы мира! Поздравляем Хуана Карлоса Карседо и Виктора Параду с победой соотечественников», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Испания выиграла чемпионат мира во второй раз в истории. В первый она побеждала в 2010 году.