Адвокат жены Глушакова – об аудиозаписях, на которых Денис советуется, как правильно вывести нажитые совместно с супругой деньги

Сергей Жорин, адвокат супруги полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, Дарьи, рассказал "СЭ" об итогах судебного заседания по вопросу о разделе имущества между супругами. Заседание состоялось сегодня в Никулинском суде Москвы. Глушаковы ведут бракоразводный процесс с осени прошлого года, ранее сообщалось, что Денис отказался от борьбы за детей и взыскании алиментов с жены.

– Сегодня прошло заседание по поводу раздела имущества. Это – единственный вопрос, который остался незакрытым. Из интересного: мы сегодня предоставили аудиофайлы, на которых Денис Глушаков разговаривает с неизвестным человеком, советуется с ним, как правильно вывести совместно нажитые деньги, – сообщил Жорин. – Суд удовлетворил наше ходатайство и приобщил материалы к делу. Это полностью обескуражило наших оппонентов, естественно, они возражали против приобщения, но суд встал на нашу сторону. Суд также удовлетворил наше ходатайство о дополнительных запросах в банки, в которых Денис хранил деньги. На этом заседание закончилось, следующее назначено на 15 марта.

– На этих аудиозаписях идет речь о 300 миллионах, которые, как ранее упоминалось, Денис вывел со счетов?

– Возможно, даже больше, потому что в этом разговоре упоминаются суммы, большие чем та, которую вы назвали. Тем не менее, мы будем основываться на ответах суда на наши запросы, но даже исходя из тех ответов, которые есть – это очень большие деньги. Собеседник советовал Денису, куда лучше отправить выведенные деньги. Он говорил, что часть нужно положить в ячейку, еще часть снять, еще какую-то часть положить в негосударственный пенсионный фонд. Дальше они обсуждают, какой фонд выбрать, оба соглашаются с тем, что это рискованный шаг, так как фонд может лопнуть, но приходят к мнению, что если внести эти деньги на короткий срок – на срок, пока ведется дело, то риск минимальный. Собеседника Денис называет "брат". Мы уже провели фоноскопическое исследование, эксперты установили, что один из голосов действительно принадлежит Денису Глушакову. Примечательно, что Денис сам косвенно помог этому исследованию, дав интервью Андрею Малахову. Его голос из интервью сравнивался с тем, что на аудиозаписях, которые предоставили мы. (Иван Торопцев)