Адвокат Пашков рассказал, может ли ФИФА запретить Промесу играть

Известный российский адвокат Максим Пашков рассказал «СЭ», может ли ФИФА запретить игроку «Спартака» Квинси Промесу играть в футбол, если приговор вступит в силу.

«Насколько помню, никаких запретов на участие в соревновании лица, осужденного за совершение преступления, регламенты ФИФА не содержат. Следовательно, юридических оснований как-либо наказывать клуб, не имеется», — сказал адвокат «СЭ».

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме этого, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих футболисту «Спартака». Стоимость этих объектов оценивается в «миллионы евро».

19 июня 2023 года суд Амстердама также приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.

Нападающий выступает за красно-белых с 2021 года. В нынешнем сезоне он сыграл 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами.