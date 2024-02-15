Адвокат оценил шансы Промеса обжаловать приговор

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов считает, что нападающий «Спартака» Квинси Промес может обжаловать приговор суда Амстердама.

«Этот приговор можно обжаловать. Он был вынесен без участия Промеса. Я думаю, что приговор оставят в силе. Экстрадиция в Нидерланды из ОАЭ? У Промеса там привилегированный статус резидента, поэтому он не будет выдан Нидерландам», — цитирует «Газета.Ru» Калинова.

14 февраля стало известно, что 32-летнего Промеса приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

В текущем сезоне нидерландский игрок сыграл 21 матч, в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами. После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на 5-й строчке в таблице РПЛ, набрав 30 очков.