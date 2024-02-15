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15 февраля, 00:20

Гладилин: «Промесу нужно задуматься о том, чтобы всю оставшуюся жизнь провести в России»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на решение суда Амстердама о признании полузащитника «Спартака» Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков.

«Если это уже окончательный приговор, то Промесу нужно задуматься о том, чтобы всю оставшуюся жизнь провести в России. Здесь он давно, к Москве наверняка привык, так что проблем у Квинси возникнуть не должно. Давать ли ему новый контракт? Своей игрой он это заслужил. Можно даже попробовать помочь в получении российского гражданства», — цитирует «РБ Спорт» Гладилина.

14 февраля стало известно, что 32-летнего Промеса приговорили к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

В текущем сезоне нидерландский игрок сыграл 21 матч, в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами. После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на 5-й строчке в таблице РПЛ, набрав 30 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-promesu-nuzhno-zadumat-sya-o-tom-chtoby-vsyu-ostavshuyusya-zhizn-provesti-v-rossii/
Квинси Промес
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
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