Гладилин: «Промесу нужно задуматься о том, чтобы всю оставшуюся жизнь провести в России»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на решение суда Амстердама о признании полузащитника «Спартака» Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков.

«Если это уже окончательный приговор, то Промесу нужно задуматься о том, чтобы всю оставшуюся жизнь провести в России. Здесь он давно, к Москве наверняка привык, так что проблем у Квинси возникнуть не должно. Давать ли ему новый контракт? Своей игрой он это заслужил. Можно даже попробовать помочь в получении российского гражданства», — цитирует «РБ Спорт» Гладилина.

14 февраля стало известно, что 32-летнего Промеса приговорили к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

В текущем сезоне нидерландский игрок сыграл 21 матч, в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами. После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на 5-й строчке в таблице РПЛ, набрав 30 очков.