Зарема о «Спартаке»: «Победы добываются нашими подписаниями и переподписаниями»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна пошутила над бывшим спортивным директором клуба Полом Эшуортом после победы команды в Winline Зимнем Кубке РПЛ.

«Раз пошел такой тренд на троллинг, то хочется потроллить Эшуорта: несмотря на 1,5 года очно и еще полгода заочно, победы по-прежнему добываются нашими подписаниями и переподписаниями. Соболев и Промес как всегда на высоте», — приводит Metaratings слова Салиховой.

Пол Эшуорт работал в «Спартаке» с сентября 2022 года по декабрь 2023 года. После этого его должность занял португалец Томаш Амарал.

В среду, 14 февраля «Спартак» разгромил «Кайрат» (6:0), благодаря чему выиграл Winline Зимний Кубок РПЛ.