Адвокат объяснил, почему срок Мамаева и Кокорина продлили на 6 месяцев

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов после завершения заседания по делу его клиента в Пресненском районном суде Москвы сказал, что тяжесть вменяемого хавбеку преступления стала основной причиной, по которой было решено оставить его в СИЗО еще на 6 месяцев.

Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина обвиняют в избиении Пака, а также гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, Виталия Соловчука, в начале октября 2018 года. Сегодня на заседании в Пресненском районном суде футболистам продлили срок содержания в СИЗО до 25 сентября этого года.

– Как суд объяснил решение продлить срок еще на шесть месяцев?

– Прежде всего, суд опирался на тяжесть обвинения. Мы изначально говорили, что она надуманна и искусственно создана – обвинение в совершении хулиганства в отношении всех фигурантов.

– Почему именно полгода?

Закон предусматривает до полугода, то есть суд мог выбрать и месяц, и два, но посчитал целесообразным избрать максимальный, в данной ситуации, срок.

Мы, конечно, имеем право заявить ходатайство по поводу этого срока – об изменении меры пресечения. На предыдущих этапах, когда срок был меньше, мы тоже оспаривали, но это не привело к освобождению и изменению меры пресечения. (Андрей Михайлов)​

Кокорин и Мамаев – в СИЗО еще на полгода. Главное // Что было на закрытом заседании по Кокорину и Мамаеву. Полная информация