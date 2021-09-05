Новичок «Рубина» Дрейер прилетел в Казань
14:12
Новичок «Рубина» Андерс Дрейер прилетел в Казань, сообщает пресс-служба клуба.
23-летний датчанин прибыл на базу клуба и приступил к тренировкам.
Добро пожаловать в Казань, Андерс! ??? pic.twitter.com/RSLgqdeuQF— «Рубин» Казань (@fcrk) September 5, 2021
Дрейер перешел в «Рубин» из «Мидтьюлланна» 28 августа. По информации «СЭ», казанцы заплатят за игрока 6 млн евро за три года.
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