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Новичок «Рубина» Дрейер прилетел в Казань

14:12
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Новичок «Рубина» Андерс Дрейер прилетел в Казань, сообщает пресс-служба клуба.

23-летний датчанин прибыл на базу клуба и приступил к тренировкам.

Дрейер перешел в «Рубин» из «Мидтьюлланна» 28 августа. По информации «СЭ», казанцы заплатят за игрока 6 млн евро за три года.

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Иван Торопцев все материалы автора

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