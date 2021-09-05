Новичок «Рубина» Дрейер прилетел в Казань

Новичок «Рубина» Андерс Дрейер прилетел в Казань, сообщает пресс-служба клуба.

23-летний датчанин прибыл на базу клуба и приступил к тренировкам.

Дрейер перешел в «Рубин» из «Мидтьюлланна» 28 августа. По информации «СЭ», казанцы заплатят за игрока 6 млн евро за три года.