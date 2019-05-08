Адвокат Мамаева: "Непонятно, зачем уничтожать стул, если можно вернуть его в "Кофеманию"

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что будет сделано со стулом, которым форвард "Зенита" Александр Кокорин ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к 1 году и 5 месяцам заключения в колонии общего режима. 1 год и 5 месяцев также получил детский футбольный тренер Александр Протасовицкий. Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла приговорили к 1 году и 6 месяцам заключения.



Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были взяты под стражу после двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

– Что будет со стулом?

– Суд постановил его уничтожить.

– Его вам так и не показали?

– Гособвинитель не просил предъявить. Непонятно, зачем его уничтожать, если есть возможность вернуть его в "Кофеманию" для дальнейшего использования по назначению.

– За стул ничего не придется возмещать?

– "Кофемания" вообще не обращалась ни с какими заявлениями, в том числе и о совершении в их помещении хулиганских действий. Если бы хулиганство было совершено, тех, кто там присутствовал, признали бы потерпевшими. Этого не было, поэтому и о хулиганстве говорить невозможно. Речь идет только о приченении телесных повреждений конкретным гражданам. Причем, как утверждаем мы, у сторон были определенные личные взаимоотношения, ставшие причиной конфликтной ситуации, повлекшей за собой телесные повреждения. Об этом говорят и доказательства. (Иван Торопцев)

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