Адвокат Мамаева надеется, что Павел выйдет на свободу из зала Мосгорсуда

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов выразил надежду, что 13 июня Мосгорсуд после рассмотрения апелляции примет решение в пользу футболиста. Он подчеркнул, что ранее в Мосгорсуде формально относились к делу, но тогда он рассматривал продление меры пресечения, в то время как сейчас должен выступить в роли высшей инстанции.
– Мы вновь обратились к суду с просьбой переквалифицировать статью, – цитирует RT Бушманова. – В частности, убрать обвинения в побоях относительно Сергея Гайсина. Один удар – это один удар, не побои.
Есть все основания надеяться на то, что наших подзащитных выпустят на свободу из зала суда. По сути, это самое обычное дело, за мои 19 лет адвокатуры – самое простое! Все прекрасно понимают, какая квалификация должна быть у этого дела, а на деле мы играем в кошки-мышки.
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https://russian.rt.com/sport/news/639734-advokat-mamaev-svoboda