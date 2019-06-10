Адвокат Мамаева надеется, что Павел выйдет на свободу из зала Мосгорсуда

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов выразил надежду, что 13 июня Мосгорсуд после рассмотрения апелляции примет решение в пользу футболиста. Он подчеркнул, что ранее в Мосгорсуде формально относились к делу, но тогда он рассматривал продление меры пресечения, в то время как сейчас должен выступить в роли высшей инстанции.

– Мы вновь обратились к суду с просьбой переквалифицировать статью, – цитирует RT Бушманова. – В частности, убрать обвинения в побоях относительно Сергея Гайсина. Один удар – это один удар, не побои.

​Есть все основания надеяться на то, что наших подзащитных выпустят на свободу из зала суда. По сути, это самое обычное дело, за мои 19 лет адвокатуры – самое простое! Все прекрасно понимают, какая квалификация должна быть у этого дела, а на деле мы играем в кошки-мышки.