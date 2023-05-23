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Адвокат Добровинский считает, что в поступке Соболева виновата вся команда и руководство «Спартака»

Добровинский считает, что в поступке Соболева виновата команда и руководство «Спартака»
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Александр Соболев против Виллиана Роши.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский прокомментировал корреспонденту «СЭ» поступок форварда «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

21 мая в игре с армейцами 26-летний российский футболист был удален с поля за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Вилиана Роши.

«Спартак» написал про «травлю» Соболева за омерзительный жест в матче с ЦСКА. «Ах бедный Соболь, подумаешь, подержал себя за хвостик, почему такое возмущение у людей?»

Я говорил и говорю: в поступке Соболева виновата вся команда и естественно руководство. Почему? Объясню. Нет ни воспитательной работы, ни серьезного наказания игрока со стороны «Спартака». Ничего. Только слова о травле несчастного нападающего. Происходит ничем не оправданное давление на РФС с целью отвести удар от команды и от самого Соболева. Как бы было понятно и приятно всем, если бы руководство «Спартака» не только пожурило на словах, а приняло бы решение отстранить Соболева, например, на две игры в этом заканчивающемся чемпионате и на три в следующем. И травли бы не было», — сказал «СЭ» Добровинский.

Ранее, 23 мая, глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов назвал совершенно неприемлемой травлю Соболева.

21&nbsp;мая. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 2:1. Сергей Карасев. «Спартак» победил ЦСКА и по судейским ошибкам. Карасев ошибочно удалил Рошу и намудрил с пенальти
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Александр Соболев

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Крылья Советов

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Локомотив

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