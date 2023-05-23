Адвокат Добровинский считает, что в поступке Соболева виновата вся команда и руководство «Спартака»

Адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский прокомментировал корреспонденту «СЭ» поступок форварда «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

21 мая в игре с армейцами 26-летний российский футболист был удален с поля за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Вилиана Роши.

«Спартак» написал про «травлю» Соболева за омерзительный жест в матче с ЦСКА. «Ах бедный Соболь, подумаешь, подержал себя за хвостик, почему такое возмущение у людей?»

Я говорил и говорю: в поступке Соболева виновата вся команда и естественно руководство. Почему? Объясню. Нет ни воспитательной работы, ни серьезного наказания игрока со стороны «Спартака». Ничего. Только слова о травле несчастного нападающего. Происходит ничем не оправданное давление на РФС с целью отвести удар от команды и от самого Соболева. Как бы было понятно и приятно всем, если бы руководство «Спартака» не только пожурило на словах, а приняло бы решение отстранить Соболева, например, на две игры в этом заканчивающемся чемпионате и на три в следующем. И травли бы не было», — сказал «СЭ» Добровинский.

Ранее, 23 мая, глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов назвал совершенно неприемлемой травлю Соболева.