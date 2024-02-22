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22 февраля, 14:11

Мор: «На зарплату Мозеса «Спартак» может позвать другого топ-игрока»

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Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал информацию о том, что полузащитник красно-белых Виктор Мозес покинет московский клуб. 15 февраля агентство нигерийского футболиста сообщило, что игрок покинет команду по окончании сезона-2023/24.

«Мозес особо не напрягается. У него большая зарплата, и на такую зарплату можно позвать другого топ-игрока. И вообще очень плохо иметь в команде игрока, который не напрягается», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 33-летний хавбек провел 13 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. Контракт Мозеса с красно-белыми рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
Виктор Мозес
Эдуард Мор
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
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3.03 16:30
Динамо – Локомотив
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