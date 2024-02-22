Мор: «На зарплату Мозеса «Спартак» может позвать другого топ-игрока»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал информацию о том, что полузащитник красно-белых Виктор Мозес покинет московский клуб. 15 февраля агентство нигерийского футболиста сообщило, что игрок покинет команду по окончании сезона-2023/24.

«Мозес особо не напрягается. У него большая зарплата, и на такую зарплату можно позвать другого топ-игрока. И вообще очень плохо иметь в команде игрока, который не напрягается», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 33-летний хавбек провел 13 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. Контракт Мозеса с красно-белыми рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.