Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

23 октября 2025, 15:50

Гайч: «Если бы мне в ЦСКА больше доверяли, я бы проявил себя гораздо лучше»

Ана Горшкова
Корреспондент

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», ответил на вопрос о своем будущем.

«Я пока не знаю, что будет в будущем. Посмотрим. Сейчас я в «Крыльях». А когда закончится моя аренда здесь, то закончится и мой контракт с ЦСКА.

Я всегда хотел играть за ЦСКА. Но сейчас все мои мысли полностью сконцентрированы на «Крыльях». Я постараюсь показать свой лучший футбол для этой команды. Я считаю, в ЦСКА мне недодали шансов. Если бы мне доверяли чуть больше, я бы проявил себя гораздо лучше», — приводит слова Гайча Legalbet.

26-летний Гайч перешел в «Крылья Советов» летом 2025 года. В текущем сезоне он провел за клуб 2 матча в чемпионате России, не отличившись результативными действиями.

Источник: Legalbet
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Адольфо Гайч
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Google оштрафовали на 15,2 млн рублей за неудаление запрещенного контента в РФ
NYT рассказала о планах Белого дома ввести проверку новых ИИ-моделей
«Урал» уступит место в РПЛ «Родине», «Факел» в одном очке от выхода. Что происходит в Первой лиге за два тура до конца сезона
Мбаппе — в центре скандала. Звезда «Реала» уехал на отдых вместо подготовки к класико и разозлил партнеров
Макрон спел на ужине в Ереване под аккомпанемент Пашиняна
Малинин объяснил провал на Олимпиаде давлением со стороны медиа
Популярное видео
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Шинник»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Шинник»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Енисей»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Енисей»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 28-го тура 3 мая
РПЛ: видео всех голов 28-го тура 3 мая
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Сокол»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Сокол»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Зенит» победил ЦСКА, «Балтика» проиграла «Рубину»: видео
«Зенит» победил ЦСКА, «Балтика» проиграла «Рубину»: видео
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нефтехимик» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нефтехимик» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Спартак» проиграл «Крыльям», ничья «Локо» и «Динамо»: видео
«Спартак» проиграл «Крыльям», ничья «Локо» и «Динамо»: видео
«КАМАЗ» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Брага» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Брага» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Райо Вальекано» — «Страсбур»: Лига конференций, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Райо Вальекано» — «Страсбур»: Лига конференций, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Атлетико» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Атлетико» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Сочи»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Сочи»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Локомотив»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Локомотив»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Балтика» проиграла «Акрону»: видео
«Балтика» проиграла «Акрону»: видео
«Торпедо» — «Факел»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Факел»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Нутрициолог ЦСКА Блеса рассказал о вреде для футболистов кальянов, вейпов и табака

Защитник «Локомотива» Ньямси — о лидерстве в РПЛ: «Нельзя расслабляться»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 28 19 6 3 56-21 63
2
 Зенит 28 18 8 2 50-18 62
3
 Локомотив 28 13 11 4 52-36 50
4
 Спартак 28 14 6 8 45-38 48
5
 Балтика 28 11 13 4 37-18 46
6
 ЦСКА 28 13 6 9 39-31 45
7
 Рубин 28 11 9 8 26-26 42
8
 Динамо 28 10 9 9 47-38 39
9
 Ахмат 28 9 8 11 33-37 35
10
 Ростов 28 7 9 12 22-30 30
11
 Кр. Советов 28 7 8 13 31-48 29
12
 Акрон 28 6 9 13 33-46 27
13
 Оренбург 28 6 8 14 28-41 26
14
 Динамо Мх 28 5 9 14 18-36 24
15
 Пари НН 28 6 4 18 23-46 22
16
 Сочи 28 6 3 19 27-57 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
10.05 12:30 Оренбург – Кр. Советов - : -
10.05 15:00 Зенит – Сочи - : -
10.05 17:15 Ахмат – Динамо Мх - : -
10.05 19:30 Локомотив – Балтика - : -
11.05 13:00 Акрон – Ростов - : -
11.05 15:15 Пари НН – ЦСКА - : -
11.05 17:30 Спартак – Рубин - : -
11.05 20:00 Динамо – Краснодар - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 16
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 14
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
И К Ж
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 24 1 5
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 26 1 3
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 26 1 2
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости