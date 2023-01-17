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17 января, 23:46

Агент Языджи: «Возможно, Юсуф вернется в Россию летом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный агент Адем Чебеджи, который представляет интересы полузащитника «Трабзонспора» Юсуфа Языджи, заявил, что его клиент может вернутся в РПЛ летом.

«Возможно, Юсуф вернется в Россию летом», — приводит слова Чебеджи «РБ Спорт».

На данный момент турецкий хавбек выступает за «Трабзонспор» на правах аренды из «Лилля».

С января по июнь 2022 года футболист играл за ЦСКА, также на правах аренды. В составе армейцев он провел 12 матчей, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

В текущем сезоне 25-летний турок сыграл за «Трабзонспор» в 14-ти встречах во всех турнирах, забил один мяч и отдал один голевой пас. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 15 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-yazy-dzhi-vozmozhno-yusuf-vernetsya-v-rossiyu-letom/
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Юсуф Языджи
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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Ростов – Локомотив
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