«Химки» разрешили Тихому искать новый клуб

Руководство «Химок» разрешило защитнику Дмитрию Тихому заняться поиском новой команды. Сейчас он тренируется по индивидуальной программе с тренером по физподготовке Вадимом Поповым в Москве, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, игроком интересовался главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев, который ранее работал с ним в «Химках». Также к 30-летнему защитнику проявлял интерес турецкий клуб.

В этом сезоне футболист провел 9 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.