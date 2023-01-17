Кечинов: «От трансфера Мевли все плечами пожимали, а сейчас «Спартак» опять каких-то легионеров подписывает»

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал трансферную политику красно-белых.

Сегодня, 17 января, сообщалось, что московский клуб согласовал с «Бенфикой» трансфер защитника Томаша Тавареша.

«Я считаю, что если кто-то из легионеров и должен приезжать, то только высокого уровня. Но такие сейчас к нам не приедут. А второсортные... В этом сезоне, если быть справедливым, «Спартаку» будет сложно догнать и опередить «Зенит». Конечно, шансы есть, но они призрачны. У нас в составе уже сейчас играют молодые ребята — Маслов, Денисов, Литвинов, которым Абаскаль начал давать шансы. Уже сейчас они — добротные футболисты, уже составляют конкуренцию «Зениту». А есть те, кто своего шанса только ждут. Но мы опять берем условного Мевлю, от покупки которого все пожимали плечами. Сейчас опять кого-то подписываем. Хорошо бы, конечно, чтобы я ошибался — и что все они окажутся игроками высокого уровня и однозначно помогли «Спартаку». Но не факт, что так будет», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 17 туров. Московская команда отстает от лидера чемпионата — «Зенита» на шесть баллов.