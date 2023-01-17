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17 января, 23:55

Кечинов: «От трансфера Мевли все плечами пожимали, а сейчас «Спартак» опять каких-то легионеров подписывает»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-нападающий «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал трансферную политику красно-белых.

Сегодня, 17 января, сообщалось, что московский клуб согласовал с «Бенфикой» трансфер защитника Томаша Тавареша.

«Я считаю, что если кто-то из легионеров и должен приезжать, то только высокого уровня. Но такие сейчас к нам не приедут. А второсортные... В этом сезоне, если быть справедливым, «Спартаку» будет сложно догнать и опередить «Зенит». Конечно, шансы есть, но они призрачны. У нас в составе уже сейчас играют молодые ребята — Маслов, Денисов, Литвинов, которым Абаскаль начал давать шансы. Уже сейчас они — добротные футболисты, уже составляют конкуренцию «Зениту». А есть те, кто своего шанса только ждут. Но мы опять берем условного Мевлю, от покупки которого все пожимали плечами. Сейчас опять кого-то подписываем. Хорошо бы, конечно, чтобы я ошибался — и что все они окажутся игроками высокого уровня и однозначно помогли «Спартаку». Но не факт, что так будет», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 17 туров. Московская команда отстает от лидера чемпионата — «Зенита» на шесть баллов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-kechinov-ot-transfera-mevli-vse-plechami-pozhimali-a-sejchas-spartak-opyat-kakih-to-legionerov-podpisy-vaet/
Валерий Кечинов
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ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
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Источник: «Спартак» согласовал с «Бенфикой» трансфер Тавареша
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
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Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Спартак

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