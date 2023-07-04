Игрок «Зенита» Адамов: «У Кузяева есть все качества, чтобы играть в Европе»

Защитник «Зенита» Арсен Адамов отреагировал на новость о желании российского полузащитника Далера Кузяева перейти в европейский клуб.

«Далер давно хотел играть в Европе. Все качества, чтобы играть в Европе, у него точно есть. Дай бог, чтобы у него все получилось. Мы только будем рады за него, если он попадет в хорошую команду, потому что Далер и как человек, и как игрок великолепен», — цитирует Адамова Metaratings.ru.

30 июня у Кузяева истек контракт с «Зенитом». Сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в «Бешикташе».

В минувшем сезоне РПЛ полузащитник провел 26 матчей в составе сине-бело-голубых, забил 5 голов и отметился 6 результативными передачами.