«Спартак» проведет товарищеский матч против «Нефтчи» 18 июля

«Спартак» подтвердил, что проведет товарищеский матч против «Нефтчи» в это межсезонье.

Красно-белые сыграют против команды из Баку 18 июля на своем домашнем стадионе «Открытие Банк Арена». Начало встречи запланировано на 20.00 по московскому времени.

15 июня президент «Нефтчи» Камран Гулиев рассказывал «СЭ» о договоренности насчет проведения игры против «Спартака» этим летом.

«Нефтчи» в данный момент принимает участие в предсезонном турнире «Кубок PARI Премьер», который проходит в Санкт-Петербурге. 1 июля бакинцы уступили «Зениту» (1:3), им предстоит провести еще два матча: против «Црвены Звезды» (8 июля) и «Фенербахче» (15 июля).