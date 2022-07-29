«Урал» — «Краснодар»: Сперцян реализовал второй пенальти и оформил дубль

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян оформил дубль в матче 3-го тура РПЛ против «Урала». Он вновь реализовал пенальти в матче — 3:0.

Одиннадцатиметровый заработал полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов, он был сбит вратарем уральцев в штрафной площади.

ВАР просматривал этот момент на возможную симуляцию со стороны Ионова, но Москалев не стал менять своего решения.