Абаскаль сожалеет о потере «Спартаком» шансов на чемпионство

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в разговоре с «СЭ» высказался о потере красно-белыми шансов на чемпионство в РПЛ.

«Это футбол. Жаль, что они потеряли шансы на победу в чемпионате России, жаль как людей внутри клуба, так и болельщиков. Наш «Спартак», с молодыми футболистами в первый сезон оказался на 3-м месте. Если бы не травмы, мы бы находились в борьбе за золото. Но мы все равно говорим о совершенно другом составе: Литвинов, Умяров, Пруцев, Денисов, Игнатов, Хлусевич, Зиньковский (но он был старше 23 лет).

Команда, практически полностью собранная из россиян без большого опыта игры на высоком уровне», — сказал Абаскаль «СЭ».

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 по апрель 2024 года. Под руководством испанца красно-белые стали бронзовыми призерами РПЛ в сезоне-2022/23.

После 27 туров РПЛ «Спартак» набрал 51 очко и занимает четвертое место.