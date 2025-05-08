Футбол
8 мая, 11:22

Шалимов: «Факел» оштрафовал Моцпана за удаление. Никита сказал мне, что не хотел»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Факела» Игорь Шалимов оценил красную карточку полузащитника Никиты Моцпан в матче 26-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

«Клуб оштрафовал Моцпана. Он сказал мне, что не хотел. Но там есть вопрос, что предшествовало эпизоду. Я понимаю, что сразу не все воспринимают, что нужно повторять раз за разом. Это касается и других эпизодов — в том числе и тех, как исключить пенальти за игру рукой в штрафной. Но матчей все меньше, а ошибки оказываются наказуемыми», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Моцпан был удален с поля на 45+7-й минуте за нарушение на полузащиткнике «Рубина» Руслане Безрукове.

«Факел» за три тура до конца сезона занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 16 очков.

Источник: РБ Спорт
ФК Факел (Воронеж)
Игорь Шалимов
Абаскаль сожалеет о потере «Спартаком» шансов на чемпионство

Николич признан лучшим тренером РПЛ в апреле
