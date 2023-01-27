Абаскаль рассказал о готовности Промеса, пропускающего сборы «Спартака» в ОАЭ

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» ответил на вопрос о состоянии нападающего Квинси Промеса.

13 января пресс-служба красно-белых сообщила, что руководство клуба разрешило футболисту тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

«Промес — профессионал. Наш штаб постоянно с ним на связи. Его работа и физическая нагрузка полностью соответствуют стандартам, которые получает команда в ОАЭ. Поначалу ему будет не хватать сыгранности, но это приобретается достаточно быстро. Тем более мы говорим о футболисте, который имел много практики в первой части сезона. Не думаю, что с этим будут проблемы», — сказал Абаскаль «СЭ».

В нынешнем сезоне 31-летний нидерландец провел за «Спартак» 23 матча, забил 17 мячей и отдал семь результативных передач.