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Орлов назвал Хиддинка и Спаллетти лучшими иностранными тренерами в истории российского футбола

Ана Горшкова
Корреспондент
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Геннадий Орлов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов назвал лучших иностранных тренеров в истории российского футбола.

«В первую очередь, я был назвал Гуса Хиддинка. Все-таки он сделал сборную призером чемпионата Европы. А если говорить про клубы, на меня произвел очень сильное впечатление Лучано Спаллетти. В то время я летал с «Зенитом» и в деталях видел, как он работает. Плюс, когда у нас был переходный чемпионат, «Зенит» со Спаллетти выиграл целых три круга. В одну калитку», — приводит слова Орлова Sport24.

Гус Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 года. С национальной командой он стал бронзовым призером чемпионата Европы (2008).

Лучано Спаллетти был главным тренером «Зенита» с 2009 по 2014. Под его руководством клуб дважды выиграл чемпионат России, по одному разу Кубок и Суперкубок страны.

Источник: Sport24

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26%

2.06

П2

22%

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18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
ФК Зенит
Геннадий Орлов
Гус Хиддинк
Лучано Спаллетти
5
2
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
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15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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