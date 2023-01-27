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Бывший футболист «Спартака» Мелешин считает, что его сын мог сыграть лучше против «Ботева»

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Бывший полузащитник «Спартака» Алексей Мелешин оценил игру сына Павла в товарищеском матче против болгарского «Ботева» (1:0). 18-летний форвард стал автором единственного гола.

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«Это была обычная игра на сборах — видно, что ребята трудятся, нагрузки есть, — приводит ТАСС слова Алексея Мелешина. — Поэтому нужно оценивать движение, старание, взаимодействия — ничего выдающегося, все стараются. Основная цель — повышение работоспособности, команда работает над закладкой работоспособности, двигательной активности. Какую-то оценку давать не вижу смысла, потому что контрольный матч — это тренировка с повышенной ответственностью».

«Сын забил — молодец! Но есть много аспектов, в которых нужно становиться лучше, есть много ситуаций, в которых можно было сыграть получше. Это был обычный матч», — добавил Мелешин-старший.

Источник: https://tass.ru/sport/16904149

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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П1

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2.08

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26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

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Алексей Мелешин
ФК Спартак (Москва)
Павел Мелешин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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 - : -
4.03 16:30
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